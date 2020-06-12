Ağaçtan kaçtı, otomobile çarptı: 2 yaralı
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Ağaçtan kaçtı, otomobile çarptı: 2 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde fırtına yüzünden devrilen ağaçtan kaçmak isteyen kamyon, otomobile çarptı.

Ağaçtan kaçtı, otomobile çarptı: 2 yaralı
12.06.2020 22:28 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:29

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde fırtına yüzünden devrilen ağaçtan kaçmak isteyen kamyon, otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 16.30 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Gemiç Mahallesi İznik yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sefa Ç., idaresindeki 38 TK 695 plakalı kamyon ile yolda seyrederken önüne şiddetli yağmur, dolu ve ardından meydana gelen fırtına nedeniyle yola devrilen ağaç çıktı. Sefa Ç. ağaçtan kaçmak için direksiyonu kırdığı kamyonla, karşı yönden gelen R.K. idaresindeki 16 DM 719 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü R.K. ile yanındaki İ.E. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Gemlik-İznik karayolu araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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