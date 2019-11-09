Ağaçtan düştü, 15 gün sonra yaşamını yitirdi

Ağaçtan düştü, 15 gün sonra yaşamını yitirdi

BURSA'da zeytin ağacından düşüp yaralanan 2 çocuk babası Mustafa Demir, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra yaşamını yitirdi.

09.11.2019 08:00 | Son Güncelleme: 09.11.2019 08:00
Ağaçtan düştü, 15 gün sonra yaşamını yitirdi

BURSA'da zeytin ağacından düşüp yaralanan 2 çocuk babası , tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra yaşamını yitirdi.

ilçesinde 2 çocuk babası Mustafa Demir, 15 gün önce gittiği zeytinlik bahçesinde ağaçtan düşerek ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Demir'in, omuriliğinin kırıldığı tespit edildi. Demir, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.Mustafa Demir İznik'te öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.


Kaynak: DHA
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