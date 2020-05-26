Ağaçtan düşen yavru kargayı yuvasına itfaiyeciler koydu
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Ağaçtan düşen yavru kargayı yuvasına itfaiyeciler koydu

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, ağacın yüksek dallarındaki yuvasından düşen yavru karga, itfaiye ekiplerince alınıp, tekrar yerine bırakıldı.

Ağaçtan düşen yavru kargayı yuvasına itfaiyeciler koydu
26.05.2020 14:20 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:23

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, ağacın yüksek dallarındaki yuvasından düşen yavru karga, itfaiye ekiplerince alınıp, tekrar yerine bırakıldı.

Mersin Plajı'nda bulunan ağaçtaki yuvasından düşen yavru kargayı fark eden Beytullah Ergün, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçip, bölgeye ulaşan ekipler, yavru karganın yaralı olup, olmadığını kontrol etti. Herhangi bir sorun bulunmadığını anlayan itfaiye ekipleri, yavru kargayı merdivenli araç ile tekrar yuvasına yerleştirdi. Beytullah Ergün, yardıma koşan ekiplere teşekkür etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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