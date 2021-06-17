Ağaçtan Düşen Yavru Başkuş Kurtarıldı
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Ağaçtan Düşen Yavru Başkuş Kurtarıldı

Ağaçtan Düşen Yavru Başkuş Kurtarıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bahçesinde bulunan ağaca yuva yapan kulaklı orman baykuşunun bir yavrusu ağaçtan düşünce, İtfaiye ve Hayvanat Bahçesi personeli baykuşa müdahale ederek yavruyu kurtardı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bahçesinde bulunan ağaca yuva yapan kulaklı orman baykuşunun bir yavrusu ağaçtan düşünce, İtfaiye ve Hayvanat Bahçesi personeli baykuşa müdahale ederek yavruyu kurtardı.

ESKİ personelinin bahçede fark ettiği kulaklı orman baykuşu yavrusu, hayvanat bahçesi bakıcılarının müdahale ve kontrollerinin ardından, itfaiye aracının merdiveniyle ağaçtaki yuvaya geri bırakıldı. ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen'in de yakından ilgilendiği yavru baykuşun sağlık durumunun iyi olması büyük sevinç yarattı. Yavru baykuşa gerekli müdahaleleri Eskişehir Hayvanat Bahçesi bakıcıları ve itfaiye personeline teşekkür eden Özen, "Tüm personelimizle hem çalışma yaptığımız alanlarda hem de tesislerimizde doğal hayata saygı duymaya ve korumaya devam edeceğiz. Eskişehir Hayvanat Bahçesi personelimiz de yaban hayatı korumu çalışmaları kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ile işbirliği yapıyor. Bu kapsamda her yıl onlarca yaban hayvanını tedavi ederek doğal ortamına kavuşturuyor. Tüm personele çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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