Ağaçtan düşen yaşlı adam öldü BARTIN'ın Ulus ilçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen Ahmet Çelikbaş (82), yaşamını yitirdi.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen Ahmet Çelikbaş (82), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Ulus ilçesi Üçsaray köyünde meydana geldi. Bahçesindeki ağaca kiraz toplamak için çıkan Ahmet Çelikbaş, dengesini kaybederek düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde, Ahmet Çelikbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ahmet Çelikbaş'ın cesedi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA