Ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti Kastamonu'da ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kastamonu'da ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu merkeze bağlı Ömerli köyünde ıhlamur toplamak için ağaca çıkan 65 yaşındaki Ahmet Demir, bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan Ahmet Demir, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA