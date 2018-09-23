Ağaçtan Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Samsun'da çıktı ağaçtan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dallarını budamak için çıktığı ağaçtan düşen Ali Osman Harman (70) ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ali Osman Harman yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN