Ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti

Ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ceviz ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

04.09.2019 18:31
Ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ceviz ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kuşçular köyünde 69 yaşındaki İsmail Türk, yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan ceviz bahçesine giderek ağaca çıktı. Bir süre sonra İsmail Türk'ten haber alamayan yakınları, ceviz bahçesine gitti. İsmail Türk, ceviz bahçesinde yakınları tarafından yerde yatar halde bulundu. 112 Acil Sağlık ekiplerine yapılan ihbar sonrasında yapılan kontrolde İsmail Türk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından İsmail Türk'ün cenazesi, Tosya Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.