Ağaçtan düşen şahıs ağır yaralandı

Ağaçtan düşen şahıs ağır yaralandı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde kestane ağacından düşen şahıs ağır yaralandı.

08.11.2019 19:11 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:16
Ağaçtan düşen şahıs ağır yaralandı

'nun ilçesinde kestane ağacından düşen şahıs ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt ilçesine bağlı Aşağı Mescit köyünde ikamet eden Yusuf (73), kestane toplamak için ağaca çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybederek ağaçtan düşen Yusuf Akça, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf Akça, buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Medical Hastanesine sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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