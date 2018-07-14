Ağaçtan Düşen Polis Memuru Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bahçesindeki ağacı budadığı sırada dengesini kaybederek düşen 47 yaşındaki polis memuru Şahin Dilek yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bahçesindeki ağacı budadığı sırada dengesini kaybederek düşen 47 yaşındaki polis memuru Şahin Dilek yyaşamını yitirdi.
Bodrum Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Denetleme Amirliğinde görevli Dilek, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki evinin bahçesindeki ağaç dallarını budamak için duvara tırmandı.
Bu sırada dengesini kaybederek düşen Dilek'in karın bölgesine ağaç dalı saplandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan Dilek, hayatını kaybetti.
Hastaneye gelen Dilek'in eşi ve yakınlarını, polis memurları sakinleştirmeye çalıştı.
Öte yandan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile Bodrum Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya'da hastaneye gelerek bilgi aldı.