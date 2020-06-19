Ağaçtan düşen kargaya vatandaş sahip çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ağaçtan düşen kargaya vatandaş sahip çıktı

Ağaçtan düşen kargaya vatandaş sahip çıktı Evinde beslediği yaralı karga için yardım istedi Kağıthane'de bir karganın uçamayıp ağaçtan düştüğünü gören Hüseyin Coşkun isimli yardımsever vatandaş yaralı kargaya sahip çıktı.

19.06.2020 09:20 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:26

Ağaçtan düşen kargaya vatandaş sahip çıktı

Evinde beslediği yaralı karga için yardım istedi

İSTANBUL - Kağıthane'de bir karganın uçamayıp ağaçtan düştüğünü gören Hüseyin Coşkun isimli yardımsever vatandaş yaralı kargaya sahip çıktı. Gittiği veterinerlerin ayağı yaralı olan ve uçamayan kargaya bakmadığını belirten Coşkun, yaralı karga için yardım istedi.

Kağıthane'de Hüseyin Coşkun isimli bir vatandaş evinin önünde önce karga sesleri duydu. Coşkun, daha sonra sesleri merak ederek aşağı indiğinde yerde yatan bir karga olduğunu fark etti. Ardından kargaya baktığında ise ayağının yaralı olduğunu gördü. Karganın ağaçtan uçamayıp yere düştüğünü düşünen yardımsever vatandaş, hayvanı yanına alarak evde bakmaya karar verdi.

"Veterinerler yaralı kargaya bakmadı"

Karganın tedavisi için kendi çabalarıyla bir şey yapmak istese de başarılı olamadı. Ardından tedavi için veterinere götüren Coşkun, aldığı cevap karşısında şaşkınlığa uğradı. Veterinerlerin kedi ve köpek gibi hayvanlara bakabildiklerini ancak kargalara bakmadıklarını söylediklerini belirtti. Kargayı tekrar evine getirmek zorunda kalan 54 yaşındaki Hüseyin Coşkun yaralı ve uçamayan hayvan için yardım talebinde bulundu. Coşkun, veterinerlerin kargaya bakmaları durumunda tedavilerini kendisinin karşılayacağını ifade etti.

"Kendi çabalarımızla bir şey yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor"

Kendi çabalarıyla bakmaya çalıştıklarını ancak karganın tedaviye ihtiyacı olduğunu dile getiren Hüseyin Coşkun, "Bu karga düştükten sonra diğer kargaların seslerinin yoğunlaştığı yere gittik. Aşağıda kediler de bekliyordu. Aldık kargayı eve getirdik. O gündür bu gündür besliyoruz. Şu anda evimizde 2 karga var. Bu sakat olanı 2-3 gün önce bulduk. Bu karga için muhatap olacak veteriner bulamıyoruz. Veterinerler kediye, köpeğe bakıyorlar ama kargaya bakmıyorlar. Biz evde besliyoruz. Kendi çabalarımızla bir şey yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor" dedi.

"Bizim talebimiz bu kargalarla ilgilenilmesi"

Kargalarla da diğer kuşlar gibi ilgilenilmesini istediğini söyleyen Coşkun, "Veterinerler baksalar biz bunu muayene ettireceğiz. Gerekirse tedavi ettireceğiz ama muhatap bulamıyoruz. Bizim talebimiz bu kargaların da mümkün olduğunca papağan gibi kanarya gibi ilgilenilmesi. Kendimiz protez yapmaya çalıştık ama olmuyor. Biz muhatap istiyoruz. Karşılığı neyse karşılayacağız" diye konuştu.

Ağaçtan düşen kargaya vatandaş sahip çıktı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Haber
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı Haber
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı Haber
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı Haber
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek
Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu
Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak
Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Erdoğan ve Bahçeli, seçimlerin 2023'te gerçekleşmesi hususunda mutabık kaldı
Erdoğan ve Bahçeli, seçimlerin 2023'te gerçekleşmesi hususunda mutabık kaldı
Son dakika: Hadımköy'de içinde çok sayıda yolcunun bulunduğu minibüs devrildi: 10 yaralı
Son dakika: Hadımköy'de içinde çok sayıda yolcunun bulunduğu minibüs devrildi: 10 yaralı
Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı
Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Berat Albayrak Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sıla Seda Sayan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Türk Lirası
Şu an buradasınız: Ağaçtan düşen kargaya vatandaş sahip çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 09:36:42. #1.15#
title