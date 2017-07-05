Ağaçtan Düşen Kadın Öldü
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kadın, hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kadın, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçesi Gümeli beldesinde ıhlamur toplamak için ağaca çıktığı öğrenilen Melek Baytekin (56), dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Melek Baytekin'in cenazesi Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ZONGULDAK