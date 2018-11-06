Ağaçtan Düşen Adam Hayatını Kaybetti
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde ağaçtan düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde ağaçtan düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Güçlükonak ilçesi Fındık köyünde bıttım meyvesi toplamak için evden ayrılan Ramazan Sütçü'nün (66) akşam eve dönmemesi üzerine köylüler jandarmaya haber verdi.
Yapılan aramalarda bir ağacın dibinde cansız bedeni bulunan Sütçü'nün, çıktığı ağaçta dalın kırılması sonucu yere düşerken başını taşa çarptığı ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sütçü'nün cesedi, otopsi yapılmak üzere Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.