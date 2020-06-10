Ağaçtaki yuvasından düşen yavru kargayı, itfaiye ekibi yerine koydu
SİVAS'ta ağaçtaki yuvasından düşen yavru karga, itfaiye ekiplerince merdivenle yerine konuldu.
10.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:19
SİVAS'ta ağaçtaki yuvasından düşen yavru karga, itfaiye ekiplerince merdivenle yerine konuldu.
Mevlana Mahallesi'nde cadde üzerindeki ağaçtan karga yavrusunun düştüğünü görenler, durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen İtfaiye ekipleri yavru kargayı vatandaşlardan aldı. Yavru karga bir itfaiye eri tarafından merdivenle ağaçtaki yuvasına tekrar bırakıldı.
Kaynak: DHA