Ağaçta yuvalanan arıları itfaiye indirdi
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Ağaçta yuvalanan arıları itfaiye indirdi

Ağaçta yuvalanan arıları itfaiye indirdi Ağrı'da kovandan kaçan ve mahalle arasında bir ağaçta oğul yapmaya başlayan arılar itfaiye ekipleri tarafından ağaçtan indirildi.

01.07.2020 14:11 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:40

Ağaçta yuvalanan arıları itfaiye indirdi

AĞRI - Ağrı'da kovandan kaçan ve mahalle arasında bir ağaçta oğul yapmaya başlayan arılar itfaiye ekipleri tarafından ağaçtan indirildi.

Fatih Mahallesi'nde bal arılarının cadde üzerinde bulunan ağaca oğul yapmaya başladığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, arılardan korunması için özel kıyafet giyen görevliyi itfaiye merdiveniyle arıların bulunduğu ağaca çıkardı.

Ağaçta yuvalanan arıların bulunduğu dala uzanarak arıları kovana koyan itfaiye ekipleri arıları sahibine teslim etti. İtfaiyenin bu çalışmasının ardından mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

Ağaçta yuvalanan arıları itfaiye indirdi

Kaynak: İHA

Manşet

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