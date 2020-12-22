Ağaçta mahsur kalan papağanı itfaiye kurtardı
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Ağaçta mahsur kalan papağanı itfaiye kurtardı

22.12.2020 14:58 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:03
Ağaçta mahsur kalan papağanı itfaiye kurtardı

Antalya'da ağacın dalına takılarak mahsur kalan papağan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'da ağacın dalına takılarak mahsur kalan papağan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesinde bir papağanın ağaç dallarına takıldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine giden Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştıkları ağacın dallarından papağanı alarak aşağıya indirdi.

Papağan sahibine teslim edilmek üzere ekipler tarafından muhafaza altına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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