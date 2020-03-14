Ağaçta mahsur kalan papağan "Muzo"yu itfaiye kurtardı
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Bahçelievler Mahallesi, Serdivan, Sakarya, İtfaiye, Güncel

Ağaçta mahsur kalan papağan "Muzo"yu itfaiye kurtardı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaçta mahsur kalan papağanı itfaiye ekipleri kurtardı.

14.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:59
Ağaçta mahsur kalan papağan

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaçta mahsur kalan papağanı itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde bir vatandaşa ait "Sultan" cinsi papağan kapısı açık kalan kafesinden kaçtı. Sahipleri kendi imkanlarıyla kuşu yakalayamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Merdivenli araçla bölgeye gelen ekipler, papağanın yaklaşık 20 metre yükseklikte çınar ağacının dalında olduğunu belirledi.

Merdiven uzatılarak ulaşılan "Muzo" isimli papağan yakalandı.

Papağanını itfaiye erinden alarak kafese koyan sahibi, ekiplere teşekkür etti.

Ağaçta mahsur kalan papağan 'Muzo'yu itfaiye kurtardı

Kaynak: AA

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Ağaçta mahsur kalan papağan "Muzo"yu itfaiye kurtardı

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