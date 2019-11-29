Ağaçta mahsur kalan kumru itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Haberler » Güncel » Ağaçta mahsur kalan kumru itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haber

Ağaçta mahsur kalan kumru itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Şanlıurfa'da ağaçta mahsur kalan kumru, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

29.11.2019 19:40 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:46
Ağaçta mahsur kalan kumru itfaiye ekiplerince kurtarıldı

'da ağaçta mahsur kalan kumru, ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçesi Mahallesi'ndeki Kasaptaşı Parkında bulunan ağaçta bir kumrunun mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla ağaca çıkarak, kuşu bulunduğu daldan aldı.

ekiplerince yem verilen kumrunun, kanadındaki hafif yaralar tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacağı bildirildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et