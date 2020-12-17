Ağaçta mahsur kalan kediyi zabıta kurtardı
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Ağaçta mahsur kalan kediyi zabıta kurtardı

17.12.2020 10:38 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:43
Ağaçta mahsur kalan kediyi zabıta kurtardı

Bilecik'te bir ağaçta mahsur kalan kedi zabıta görevlisi tarafından kurtardı.

Bilecik'te bir ağaçta mahsur kalan kedi zabıta görevlisi tarafından kurtardı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İstasyon Mahallesi TOKİ Demiryolu Sokak üzerinde devriye gezen Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli ağaçta bir kedinin mahsur kaldığı gördü. Bunun üzerine araçtan inen bir zabıta memuru Ersin Kutlu ağaca çıkarak kediyi kurtardı. Kurtulan kediyi bir süre seven ekipler, olay yerinden ayrılırken, zabıtanın bu hareketi takdir topladı. - BİLECİK

Ağaçta mahsur kalan kediyi zabıta kurtardı
Ağaçta mahsur kalan kediyi zabıta kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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