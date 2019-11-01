Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - SİVAS

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - SİVAS

Sivas'ta okulun bahçesindeki ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

01.11.2019 20:55
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - SİVAS

Sivas'ta okulun bahçesindeki ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kadırburhanettin Mahallesi, Dört Eylül Ortaokulunun bahçesinde bir ağaçta mahsur kalan kediyi görenler, kendi imkanlarıyla kediyi kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine okula gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle ulaştıkları yavru kediyi kurtardı.

Kediyi öğrenciler sahiplendi.

Kaynak: AA

VİDEO: Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - SİVAS
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