Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

İzmit Kent Konut 4. Etap Vadikent Siteleri önündeki koruluktaki bulunan ağacın üstünde bir kedi mahsur kaldı. 8. katta oturan ve kediyi fark eden Nurettin Ayşen, Kocaeli İtfaiyesine haber verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ağaçta mahsur kalan kedi için seferber oldu.

İTFAİYE SEFERBER OLDU

İhbarla olay yerine gelen itfaiye erleri kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, itfaiye aracının merdiven desteğiyle kedinin bulunduğu alana ulaştı. Merdivenli araçla ağaca çıkan itfaiye eri, kediyi kaldığı yerden kurtardı.

"İTFAİYEYE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İtfaiyenin kısa sürede olay yerine geldiğini belirten Nurettin Ayşen, "8. katta oturuyorum. Karşımızdaki ağaçta bir kedi fark ettik. 7-8 saat hayvanı gözledik. Baktık aşağıya inemiyor. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Kısa süre içerisinde buraya geldiler. Merdivenli araçla kediyi kaldığı yerden kurtardılar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İtfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

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