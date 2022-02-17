AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİYİ, İTFAİYE KURTARDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİYİ, İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

AMASYA'da, ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye aracının merdiveniyle yanına yaklaşan itfaiye erince kurtarıldı.

AMASYA'da, ağaçta mahsur kalan Kedi, itfaiye aracının merdiveniyle yanına yaklaşan itfaiye erince kurtarıldı.

Kentte Pirinççi Mahallesi Habibi Sokak'taki bir ağacın yüksek dallarında mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Sokağa gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 30 metre yükseklikteki kedinin yanına itfaiye aracının merdiveniyle yanaştı. İtfaiyeci, kediyi yakalayarak bulunduğu yerden alıp, aşağı indirdi. Kedi daha sonra bulunduğu bölgede doğal yaşamına salındı

AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİYİ, İTFAİYE KURTARDI

AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİYİ, İTFAİYE KURTARDI

AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİYİ, İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İtfaiye, kedi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title