AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİYİ, İTFAİYE KURTARDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AMASYA'da, ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye aracının merdiveniyle yanına yaklaşan itfaiye erince kurtarıldı.
AMASYA'da, ağaçta mahsur kalan Kedi, itfaiye aracının merdiveniyle yanına yaklaşan itfaiye erince kurtarıldı.
Kentte Pirinççi Mahallesi Habibi Sokak'taki bir ağacın yüksek dallarında mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Sokağa gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 30 metre yükseklikteki kedinin yanına itfaiye aracının merdiveniyle yanaştı. İtfaiyeci, kediyi yakalayarak bulunduğu yerden alıp, aşağı indirdi. Kedi daha sonra bulunduğu bölgede doğal yaşamına salındı