AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
İZMİT'te, ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye aracının merdiveniyle yanına yaklaşan itfaiyeci tarafından kurtarıldı.
KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te, ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye aracının merdiveniyle yanına yaklaşan itfaiyeci tarafından kurtarıldı.
Bugün öğle saatlerinde, İzmit Karabaş Mahallesi Cebesoy Sokak'ta bir ağacın yüksek dallarında mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Sokağa gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 10 metre yükseklikteki kedinin yanına itfaiye aracının merdiveniyle yanaştı. İtfaiyeci fileli sopayla kedi yakalayarak bulunduğu yerden alıp aşağı indirdi. Kedi daha sonra bulunduğu bölgede bırakıldı.