Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
TUNCELİ'de, ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
TUNCELİ'de, ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
- Tunceli
Cumhuriyet Mahallesi'nde, 10 metre uzunluğundaki çam ağacına çıkan kedi mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle kediyi kurtardı. Yapılan kontrollerinde sağlık durumu iyi olduğu belirlenen kedi, sokağa bırakıldı.
- Tunceli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım