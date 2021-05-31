Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

TUNCELİ'de, ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

TUNCELİ'de, ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, 10 metre uzunluğundaki çam ağacına çıkan kedi mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle kediyi kurtardı. Yapılan kontrollerinde sağlık durumu iyi olduğu belirlenen kedi, sokağa bırakıldı.


- Tunceli
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

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