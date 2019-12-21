Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Van'ın Erciş ilçesinde ağaçta mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

21.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:29
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

'ın ilçesinde ağaçta mahsur kalan kediyi, ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre olay, Erciş İlçesine bağlı kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Ağaçta bir kedinin mahsur kaldığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Erciş Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, itfaiyenin merdiveni ile ağaçta mahsur kalan kediyi kurtardı. - VAN

Kaynak: İHA
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