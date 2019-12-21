Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

21.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:29

Van'ın Erciş ilçesinde ağaçta mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.



Edinilen bilgiye göre olay, Erciş İlçesine bağlı kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Ağaçta bir kedinin mahsur kaldığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Erciş Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, itfaiyenin merdiveni ile ağaçta mahsur kalan kediyi kurtardı. - VAN

Kaynak: İHA