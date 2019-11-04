Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

04.11.2019 16:30

Burdur'da ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cumhuriyet Parkı'nda kitap okuyan üniversite öğrencisi Alparslan Keskin, çam ağacının dalında mahsur kalan kediyi fark etti.

Kediyi kendi imkanlarıyla kurtaramayan Keskin, itfaiyeden yardım istedi.

Parka gelen itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla kediyi ağaçtan indirdi.

Keskin, yaklaşık 3-4 metre yükseklikteki ağaç dallarında aşağıya inemeyen bir kedi gördüğünü söyledi.

Haber vermesinin ardından itfaiyenin kısa sürede parka geldiğini belirten Keskin, "Hayvanlar soğukta bir yerlere sığınmaya çalışıyor. Allah'ın dilsiz kullarına ancak böyle el uzatabiliyoruz." dedi.

İtfaiye eri Yusuf Aslan da "Bizim için her canlı önemli. Bir canlının hayatı söz konusu olduktan sonra her zaman göreve hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA