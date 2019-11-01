Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

01.11.2019 20:22

Sivas'ta okulun bahçesindeki ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kadırburhanettin Mahallesi, Dört Eylül Ortaokulunun bahçesinde bir ağaçta mahsur kalan kediyi görenler, kendi imkanlarıyla kediyi kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine okula gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle ulaştıkları yavru kediyi kurtardı.

Kediyi öğrenciler sahiplendi.

Kaynak: AA