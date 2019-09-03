Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıktığı çam ağacından inemeyen kediyi itfaiye ekipleri indirdi.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıktığı çam ağacından inemeyen kediyi itfaiye ekipleri indirdi.
Koca Cami Mahallesi Hacı Ahmet Sucuoğlu Caddesinde bulunan Çam ağacına tırmanan kedi, çıktığı yerden inemedi.
Çam ağacındaki kedinin sesini duyan vatandaşlar indirmeye çalıştı, başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, merdivenli araç yardımı ile çam ağacında mahsur kalan kediyi kurtararak doğal ortamına bıraktı.