Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Samsun'un Bafra ilçesinde ağaçtan inemeyen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Mahallesi'nde köpeklerden korkup ağaca çıkan yavru kedi, ağaçtan inemedi. Kedinin miyavlamasından ağaçta mahsur kaldığını fark eden çevre esnafı durumu Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri kediyi, mahsur kaldığı ağaçtan kurtardı. Kedinin kurtarılmasına sevinen çocuklar ve vatandaşlar itfaiye ekibini alkışladı.

Esnaflardan Erol Korkmaz, "Sabahtan beri kedi sesi geliyordu, önce çok aldırış etmedim 'miyavlıyordur' dedim ama miyavlama sesi kesilmeyince dikkatimi çekti dışarı çıktım miyavlama sesinin geldiği yere gittim. Kedinin ağaçta mahsur kaldığını görünce de itfaiye ekiplerine haber verdim." dedi.

Kaynak: AA