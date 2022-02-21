Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İzmit ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmit ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kent Konut 4. Etap Vadikent Siteleri önünde bulunan ağaçta kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye aracının merdiven desteği ile ağaca ulaşan ekipler kediyi kurtardı. - KOCAELİ

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kocaeli, İtfaiye, konut, kedi, 3. Sayfa, Haberler

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