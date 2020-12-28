Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, tarihi çınar ağacında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Cumhuriyet Meydanı'nda köpekten kaçarak asırlık çınar ağacına tırmanan kedi, üst dallarda mahsur kaldı. Ağaçtan inemeyen kedinin sesini duyan vatandaşlar durumu İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağaçtaki kediyi kurtarıp, bir süre koruma altına alarak su ve yiyecek verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı