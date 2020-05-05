Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
05.05.2020 18:52 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:53
Kayseri'de bir ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri bulunduğu yerden indirdi.
Kayseri'de bir ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri bulunduğu yerden indirdi.
Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan bir ağacın tepesinde kedi olduğunu farkeden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler ağaçtan inemeyen kediyi kısa sürede bulunduğu yerden kurtardı.
Kaynak: AA