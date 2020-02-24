Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

24.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:24

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu bahçesinde bulunan çam ağacında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu bahçesinde bulunan çam ağacı üzerinde bir kedinin mahsur kaldığını fark eden cezaevi görevlileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kedi, mahsur kaldığı yerden indirildi. İtfaiye görevlileri tarafından kurtarılan kedi daha sonra serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA