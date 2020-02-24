Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu bahçesinde bulunan çam ağacında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

24.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:24
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Açık Ceza İnfaz Kurumu bahçesinde bulunan çam ağacında mahsur kalan kedi, ekiplerince kurtarıldı.


Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu bahçesinde bulunan çam ağacı üzerinde bir kedinin mahsur kaldığını fark eden cezaevi görevlileri, durumu ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerinin çalışmaları sonucunda kedi, mahsur kaldığı yerden indirildi. görevlileri tarafından kurtarılan kedi daha sonra serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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