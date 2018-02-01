Ağaçta mahsur kalan kediyi fabrika çalışanları kurtardı

Sivas'ın Kangal ilçesinde özel bir fabrikanın içerisinde bulunan ağaçta yaklaşık 3 saat kurtarılmayı bekleyen kedi, fabrika çalışanları tarafından kurtarıldı

SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde özel bir fabrikanın içerisinde bulunan ağaçta yaklaşık 3 saat kurtarılmayı bekleyen kedi, fabrika çalışanları tarafından kurtarıldı.

Termometrelerin sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği ilçede yaklaşık 3 saat ağaçta kurtarılmayı bekleyen kedi donmaktan son anda kurtarıldı. Köpekten korkup ağaca tırmanan kedi ağaçta mahsur kaldı. Ağaçta mahsur kalan kedi fabrika çalışanları tarafından fark edildi. Çalışanlardan Neşat Gülmez ağaca merdiven yaslayarak ağaca çıktı. Gülmez, kediyi ağaçtan alarak aşağıya indirdi. Soğukta üşüdüğü anlaşılan kedi yere iner inmez olay yerinden koşarak uzaklaştı. O anlar çalışanların cep telefonu ile kaydedildi.