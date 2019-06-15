Ağaçta mahsur kalan kediye suni teneffüs

Kayseri'de ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye amirinin suni teneffüs ve kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

Melikgazi ilçesindeki Ahmet Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki ağaçta bir kedinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gitti.

Ağaçta mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden kurtaran itfaiye amiri Mehmet Ali Nalbant, açlıktan ölmek üzere olan kedinin üzerine soğuk su dökerek, kendine getirmeye çalıştı.

Nalbant, daha sonra kediye suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.

Nefes alıp vermeye başlayan kedi, götürüldüğü Büyükşehir Belediyesine bağlı hayvan barınağında müdahaleye kurtarılamadı.

Kaynak: AA