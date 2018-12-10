Ağaçta Mahsur Kalan Kedisi İçin Validen Yardım İstedi

Gaziantep'te Azra Bağcı adlı öğrenci, ağaçta mahsur kalan kedisi için istediği yardımı alamayınca sosyal medyadan Gaziantep Valisi Davut Gül'e mesaj atarak kedisinin kurtarılmasını istedi. Vali Gül'ün talimatı sonrasında itfaiye ekipleri kediyi kurtararak hayvan dostu Azra'ya teslim etti.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencisi Azra Bağcı, hafta sonunda altı aylık kedisinin evin hemen yanında bulunan bir ağaca çıkması ve iki gün boyunca aşağıya inememesi üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Gaziantep Valisi Davut Gül'den yardım istedi. Kedisi için kaygılanan Azra, hazırladığı videoyu da Vali Gül'e gönderdi. Azra mesajında ise "Vali amca 6 aylık kedimiz ağaçta mahsur kaldı. İki gündür orada, herkesten yardım istedik ama 'yapamayız' diyorlar. Sizden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Vali Gül ise "İnşallah kurtarırız kedini" yanıtını vererek, kedinin kurtarılması için itfaiye müdürlüğüne talimat verdi. İtfaiyenin kısa zamanda kediyi kurtararak sahibi küçük Azra'ya teslim etti.

Kendi küçük, hayali büyük

En büyük hayali sokak hayvanlarının sağlıklı beslenmesi ve barınması olan Azra, biriktirdiği harçlıkları ve çevresinden temin ettiği yardımlarla mahallede bulunan kedi ve köpeklerin yanı sıra birçok hayvana da yardım etmeye çalışıyor. Hayvanlara karşı duyarlılığı ve gösterdiği fedakarlığın diğer insanlara da örnek olmasını isteyen Azra, mahallede bir kedi evi yapmak için kolları şimdiden sıvadı. Vali Davut Gül'le görüşerek bu konudaki projelerini Vali Gül'le paylaşmak isteyen Azra, Gaziantep'e model olacak bir kedi evi yapmanın en büyük hayali olduğunu da sözlerine ekledi.

Azra'nın kedi evi hayalini GKV gerçekleştirecek

Çevre ve doğal dengenin korunması yönünde öğrencilerin sürekli bilgilendirildiğini ve özellikle hayvan haklarına saygılı olmaları yönünde çeşitli sosyal sorumluluk projelerinin yürütüldüğünü ifade eden GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı, Azra Bağcı'nın gösterdiği örnek davranışın kendileri mutlu ettiğini ifade ederek yapılması planlanan kedi evi için kurum olarak gerekli desteği vereceklerini ve bu örnek projenin kentin birçok semtinde uygulanması gerektiğini vurgulayarak Azra Bağcı'nın çağrısına anında yanıt vererek küçük kedinin kurtarılmasını sağlayan Gaziantep Valisi Davut Gül'e teşekkür etti. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi hayvan dostu Azra'nın hayal ettiği kedi evinin yapılması için gerekli çalışmaların başlatıldığı da ifade edildi. - GAZİANTEP