Ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu belediye ekiplerince kurtarıldı
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Ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu belediye ekiplerince kurtarıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi yavrusunu belediye ekipleri kurtardı.

05.02.2020 19:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:50
Ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu belediye ekiplerince kurtarıldı

'nın ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi yavrusunu belediye ekipleri kurtardı.

bahçesindeki çam ağacında mahsur kalan kediyi görenler, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, sulama aracının merdiveniyle ulaştıkları yavruyu yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda kurtardı.

Kedi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde veteriner kontrolünden geçirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu belediye ekiplerince kurtarıldı
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