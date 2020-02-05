Ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu belediye ekiplerince kurtarıldı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi yavrusunu belediye ekipleri kurtardı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi yavrusunu belediye ekipleri kurtardı.
İl Sağlık Müdürlüğü bahçesindeki çam ağacında mahsur kalan kediyi görenler, durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekipler, sulama aracının merdiveniyle ulaştıkları yavruyu yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda kurtardı.
Kedi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde veteriner kontrolünden geçirildi.