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Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Adıyaman'da, bir ağacın tepesine çıkarak mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, bir ağacın tepesine çıkarak mahsur kalan Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yenipınar Mahallesi Esensoy Parkı yakınlarında bir çam ağacının tepesinde bulunan kedinin inemediğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu mahsur kalan kedi olduğu yerden indirildi. Her hangi bir yaralanması olmayan kedi daha sonra itfaiye ekiplerince serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Adıyaman, İtfaiye, kedi, Yerel, Haber

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