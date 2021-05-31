Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı Tunceli'de çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

TUNCELİ - Tunceli'de çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bir ağaca çıkan kedi, uzun süre burada mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, mahsur kalan kediyi ağaçtan alarak kurtardı.

Kurtarılan kedinin tekrar doğal ortamına salındığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç