Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
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Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Güncel

Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı Tunceli'de çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

TUNCELİ - Tunceli'de çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bir ağaca çıkan kedi, uzun süre burada mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, mahsur kalan kediyi ağaçtan alarak kurtardı.

Kurtarılan kedinin tekrar doğal ortamına salındığı belirtildi.

Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç

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