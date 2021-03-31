Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
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Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel DURAK - Haberler | Güncel
Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

SİİRT'te, 25 metre uzunlundaki ağaçta mahsur kalan kedi için itfaiye ekibi seferber oldu.

SİİRT'te, 25 metre uzunlundaki ağaçta mahsur kalan kedi için itfaiye ekibi seferber oldu. Merdivenle çıkan itfaiye erinin yakalamak istediği sırada dengesini kaybeden kedi, görevlilerin yere açtığı brandanın üzerine düştü. Yaralanmadan kurtarılan kedi, barınağa götürüldü.  

Kent merkezindeki 25 metre uzunluğundaki bir ağaçta kedinin mahsur kaldığını fark eden Siirt Hayvan Hakları Derneği üyeleri, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine gelen itfaiye erleri kurtarma çalışması başlattı. 

Ekipler, itfaiye aracının merdiven desteğiyle kedinin bulunduğu alana ulaştı. Kedi, ekiplerin yerde açtığı brandaya düşmesiyle yara almadan kurtarıldı. Siirt Hayvan Hakları Derneği üyeleri, itfaiye ekiplerine teşekkürlerini ileterek, kurtarılan kediyi hayvan barınağına götürdü. 

 


Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel DURAK

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