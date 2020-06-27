Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
Adıyaman'da tırmandığı ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
27.06.2020 23:09 | Son Güncelleme: 27.06.2020 23:45
Adıyaman'da tırmandığı ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Adıyaman merkez Sıratut Mahallesinde ağaca tırmanan kedi ağaçtan inemedi. Ağaçta mahsur kalan kediyi fark eden mahalle sakinleri kedi ağaçtan inmeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek kediyi mahsur kaldığı ağaçtan indirilerek serbest bırakıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA