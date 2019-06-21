Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Adana'da, bir ağaçta mahsur kalan kediyi Cankur ekipleri kurtardı.

Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Adana'da, bir ağaçta mahsur kalan kediyi Cankur ekipleri kurtardı.
Merkez Seyhan ilçesi Fatih Terim Sokağı'nda, ağaç üzerinde mahsur kalan kediyi gören bir esnaf, durumu itfaiyeye bildirdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Cankur ekibi, merdivenle ağaca tırmanarak kediyi bulunduğu yerden indirdi.
Kedinin 3 gündür ağaçtan inemediğini belirten esnaf, hayvanı sahiplendi.

Kaynak: AA
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