Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Gaziantep'te çıktığı ağacın dalında iki gündür inemeyen kedi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeditepe Mahallesi'nde iki gündür kedi sesi duyan vatandaşlar, çevreyi araştırdıktan sonra ağaç dalında bir kedi gördü.

Kendi imkanlarıyla kediyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar, sonuç alamayınca durumu Şahinbey Belediyesine bağlı Park Bahçeler Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, vinç yardımıyla ağaca çıkarak yavru kediyi indirdi.



Kontrolleri yapılan kedi, daha sonra bırakıldı.

Kaynak: AA