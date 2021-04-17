Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye erini görünce kaçtı
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Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye erini görünce kaçtı

İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ - Haberler | Yerel

Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye erini görünce kaçtı Tokat'ta ağaçta mahsur kalan kedi kendisini kurtarmak isteyen itfaiye erinden korkarak kaçtı.

Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye erini görünce kaçtı

TOKAT - Tokat'ta ağaçta mahsur kalan kedi kendisini kurtarmak isteyen itfaiye erinden korkarak kaçtı.

Tokat Sanayi Sitesi keresteciler blokta tırmandığı ağaçtan inemeyerek mahsur kalan kediyi fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için yangın merdiveni ile müdahalede bulundu. Bu esnada itfaiye erinden korkan kedi mahsur kaldığı ağaçtan inmeye başladı. Ağacın dalından gövdesine doğru inen kedi, ikinci kez yapılan kurtarma çabasında da kaçmaya devam etti. Korku ile ağacın gövdesinden yere atlayan kedi hızla bölgeden uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye erini görünce kaçtı
Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye erini görünce kaçtı
Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye erini görünce kaçtı
Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye erini görünce kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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