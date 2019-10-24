Ağaçta mahsur kalan karga kurtarıldı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde ağaçta mahsur kalan karga, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde ağaçta mahsur kalan karga, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
İlçe merkezindeki ağaçta karganın mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu Tatvan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, itfaiye merdiveniyle ağaca çıkarak kargayı mahsur kaldığı yerden çıkardı.
Saatlerce mahsur kaldığı yerden kurtarılan karga, uçarak bölgeden uzaklaştı.