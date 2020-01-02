Ağaçta kalan kediyi itfaiye kurtardı
Haberler » Güncel » Ağaçta kalan kediyi itfaiye kurtardı - Haber

Ağaçta kalan kediyi itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sahibinin gezdirmek için parka götürdüğü kedi, 6 metrelik ağaca tırmandı.

02.01.2020 18:03 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:03
Ağaçta kalan kediyi itfaiye kurtardı

MANİSA'nın ilçesinde, sahibinin gezdirmek için parka götürdüğü kedi, 6 metrelik ağaca tırmandı. Ağaçta mahsur kalan kediyi ekipleri kurtardı. 

Son Sokak'taki Irlamaz Çayı yakınında bulunan yeşil alana gezdirilmek için çıkarılan kedi, saat 16.00 sıralarında 6 metrelik ağaca tırmandı. Sahibi, kediyi tırmandığı ağacın tepesinden indirmeyi başaramayınca itfaiyeye verdi. İhbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Amirliği ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, seyyar merdivenle ağaç tepesine çıkıp mahsur kalan kediyi kurtardı. Kedi daha sonra sahibine teslim edildi. Sahibi, kedisini kurtaran itfaiye görevlilerine teşekkür etti.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler