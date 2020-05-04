Ağaçta kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Ağaçta kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Ağaçta kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
04.05.2020 10:21 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:23

Ağaçta kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Ağaçta kalan kediyi kurtarılana kadar diğer kedi yalnız bırakmadı Parkta çıktığı ağaçtan inemeyen kediyi itfaiye kurtardı.

Ağaçta kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Ağaçta kalan kediyi kurtarılana kadar diğer kedi yalnız bırakmadı

İSTANBUL - Parkta çıktığı ağaçtan inemeyen kediyi itfaiye kurtardı.

Ataköy 5. Kısımda bulunan parkta bir ağaca çıkan kedi mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için seferber oldu. Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarılmayı beklerken, aşağıdaki bir başka kedi ise kurtarma çalışmalarını dikkatle izledi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kedi aşağıya indirildi. İki kedi, daha sonra koşarak uzaklaştı.

Ağaçta kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İHA

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