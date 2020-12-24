Ağaçta iki gün boyunca mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
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Ağaçta iki gün boyunca mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

24.12.2020 16:05 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:09
Ağaçta iki gün boyunca mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Manisa'da iki gün boyunca ağaçta mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı.

Manisa'da iki gün boyunca ağaçta mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı. Çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedinin imdadına yetişen Yunusemre Belediyesi ekipleri yavru kediyi mahsur kaldığı ağaçtan indirdi.

Yunusemre ilçesinin Topçuasım Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde bir ağaçta mahsur kalan kedinin sesi çevredeki vatandaşları harekete geçirdi. Vatandaşlar kedinin ağaçta mahsur kaldığını ve kendi imkanlarıyla kurtarmayacaklarını anladıklarında durumu Yunusemre Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri ağaca uzatılan merdiven sayesinde yavru kediyi mahsur kaldığı ağaçtan kurtardı. - MANİSA

Ağaçta iki gün boyunca mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
Ağaçta iki gün boyunca mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
Ağaçta iki gün boyunca mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 16:16:30. #1.15#
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