Ağaçta "iguana" olduğu sanılan nesne "kruvasan" çıktı
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Ağaçta "iguana" olduğu sanılan nesne "kruvasan" çıktı

Ağaçta 'iguana' olduğu sanılan nesne 'kruvasan' çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Polonya'nın Krakow kentinde bir kadının, evinin önündeki ağaçta 2 günden beri bir iguananın bulunduğunu zannetmesi üzerine olay yerine gelen Hayvanları Koruma Derneği Krakow Şubesi görevlileri, ağaçtaki "iguananın" aslında bir kruvasan olduğunu belirtti.

Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı
Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı

Polonya'nın Krakow kentinde bir kadının, evinin önündeki ağaçta 2 günden beri bir iguananın bulunduğunu zannetmesi üzerine olay yerine gelen Hayvanları Koruma Derneği Krakow Şubesi görevlileri, ağaçtaki "iguananın" aslında bir kruvasan olduğunu belirtti.

Polonya'nın güneyinde yer alan Krakow kentinde yaşanan olay, ülkenin gündemine oturdu. Kente yaşayan bir kadın, Polonya Hayvanları Koruma Derneği (Towarzystwo Opieki nad Zwierzetami) Krakow şubesini arayarak, evlerinin önündeki ağaçta 2 gündür bir iguananın bulunduğunu belirtti. Hayvanın 2 gündür ağacın dalları arasında kımıldamadan durduğunu belirten kadın, çevredeki bina sakinlerinin İguananın evlerine gireceği korkusuyla 2 gündür camlarını açmadığını ifade ederek yardım istedi.

Gelen ihbar üzerine oldukça şaşıran görevliler, ilk başta iguana sahibinin hayvandan kurtulmak istediği için onu sokağa attığını düşünerek kadının verdiği adrese gitti. Fakat olay yerine gelen görevliler bahsedilen ağacı bulduklarında gördüklerine inanamadı. Kendilerine iguana olarak ihbar edilen nesnenin aslında ağacın dalları arasında asılı kalmış bir "kruvasan" olduğunu gören görevliler, kruvasanın muhtemelen çevre binalarda oturan bir kişi tarafından kuşlara yem olarak camdan atıldığını, ancak ağaçta asılı kaldığına kanaat getirdi. Dernek görevlileri, yaşadıkları "iguana-kruvasan" macerasını sosyal medya hesabından paylaşırken, olay ülkede özellikle sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. - KRAKOW

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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