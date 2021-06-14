AĞAÇTA ASILI KALAN İNEK İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde uçuruma yuvarlanıp ağaçta asılı kalan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde uçuruma yuvarlanıp ağaçta asılı kalan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ereğli'ye bağlı Kızılcapınar köyünde meydana gelen olayda, Çağlar Demirtaş'a ait inek, merada otladığı sırada uçurumdan yuvarlandı. Ağaçta asılı kalan ineği kurtaramayan Çağlar Demirtaş, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 40 metre yükseklikten yuvarlanan ineği kurtarmak için çalışma başlattı. İplerle yamaca inen itfaiyeciler, ineği halatla yukarı çekerek kurtardı. Sağlık kontrolü yapılan inek, ardından sahibine teslim edildi. Kurtarma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı